Wat 15 jaar iPhone met je hersenen heeft gedaan

Vijftien jaar geles eden waren ze er niet, de iPhone niet en de andere smartphones ook niet. En wees eerlijk: je hebt hem nu voortduren bij je en je bent er de hele dag druk mee. Neuropsychiater Theo Compernolle vertelt De Morgen dat die afhankelijkheid ingrijpende gevolgen heeft voor ons brein.De voortdurende meldingen van apps op een smartphone zorgen er namelijk voor dat gebruikers dikwijls afgeleid worden, waardoor de verleiding om te multitasken ontstaat. Compernolle vertelt dat ons brein daar slecht in is. “Zodra je je aandacht over verschillende zaken verdeelt, gaat je productiviteit daaronder lijden. Als een gevolg daarvan kan ook je stressgevoel stijgen.”

De Amerikaanse psycholoog Larry waarschuwt dat overmatig gebruik van de smartphone voor hersenschade kan zorgen. In een artikel dat de California State University publiceerde, vertelt hij dat de bijnieren bij obsessies grote hoeveelheden van het ‘stresshormoon’ cortisol aanmaken. Excessieve smartphonegebruikers kunnen hun gevoelens van of angst enkel nog temperen door opnieuw hun telefoon te checken. Herkenbaar?

Het is vergelijkbaar met iedere andere verslaving: alleen opnieuw doen waaraan je verslaafd bent helpt nog.