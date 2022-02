Door geomagnetische storm sneuvelen 40 gloednieuwe satellieten van Musk

Begin februari lanceerde SpaceX 49 Starlink-satellieten. 40 daarvan kunnen door een geomagnetische storm vrijwel zeker als verloren worden beschouwd.

Een Falcon-9-raket bracht de satellieten op 3 februari in de ruimte. Ze werden nog succesvol in hun baan gebracht op 210 kilometer van de aarde. Maar een dag later gooide een geomagnetische storm roet in het eten.

Zo'n storm is een tijdelijke verstoring van het magnetisch veld rond de aarde, veroorzaakt door zonnevlammen. Daardoor neemt de atmosferische dichtheid op lagere hoogten, zoals die van de baan van de satellieten, toe. De luchtweerstand was maar liefst 50 procent hoger dan tijdens eerdere lanceringen.

Daardoor konden de satellieten niet uit hun veilige modus komen, bedoeld om te schuilen voor de storm, en naar grotere hoogten stijgen. Veertig satellieten zijn waarschijnlijk verloren gegaan en zullen terugvallen in de aardse atmosfeer.

Volgens SpaceX zullen de satellieten grotendeels vergaan in de dampkring en dus niet voor gevaar op aarde zorgen.