‘Nanocoating maakt over twee jaar de autowasstraat definitief overbodig’

De volautomatische autowasstraten duiken steeds meer op in het straatbeeld, maar ze zouden weleens een lastige toekomst tegemoet kunnen gaan. Autoruiten, de laklaag, bekleding en elektronica worden binnenkort mogelijk volledig water- en vuilafstotend door nanocoating.

Hoofd onderzoek Justin Kleingartner van de Amerikaanse coatingspecialist Actnano vertelt erover in het Duitse Automobilwoche: “Over ongeveer twee jaar moeten we autowassen definitief overbodig kunnen maken met behulp van nanoguard.”

Innovatief autobedrijf Tesla gebruikt de nanotechnologie al jaren. Zodoende stoot de elektrische wagen vocht, stof, sneeuw, zout en hitte grotendeels af. BMW en Porsche zijn ook om en hebben een belang gekocht in Actnano. De auto's van de toekomst zitten vol met (visuele) sensoren. Het is van het grootste belang dat er geen vuil of ijs op blijft plakken.

Actnano is niet het eerste bedrijf dat claimde op grote schaal een goed werkende nanocoating te kunnen leveren. Het is nog even afwachten of het de belofte binnen een paar jaar kan inlossen. Als dit een succes wordt, kan de coating ook worden ingezet in de woningbouw, op meubels en elektronica, zoals waterdichte mobiele telefoons en zweetbestendige cardio-horloges en koptelefoons.