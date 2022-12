Politie in San Francisco mag ‘killer-robots’ inzetten in noodsituaties

Elk jaar sterven er door politiegeweld in de Verenigde Staten meer dan duizend mensen. Nu heeft de politie van San Francisco een extra mogelijkheid om een verdachte uit te schakelen: een 'killer-robot'.

Toezichthouders hebben afgelopen week ingestemd met de mogelijkheid om politierobots in te zetten, wanneer andere vormen van geweld of de-escalatietactieken niet werken. De beslissing om deze robots te gebruiken mag alleen door hooggeplaatste agenten worden genomen.

De politie in Californië zegt nog geen plannen te hebben voor standaard bewapende robots, maar ze wel te willen inzetten met explosieven aan boord, 'om gewelddadige, gewapende of gevaarlijke verdachten uit te schakelen of te desoriënteren'. "Robots die op deze manier zijn uitgerust zouden alleen worden gebruikt in extreme omstandigheden om verlies van onschuldige levens te voorkomen", vertelt een politiewoordvoerder tegen Amerikaanse media.

Er is veel verzet tegen de nieuwe regel en de verdere militarisering van de Amerikaanse politie. Burgerrechtenactivist Matthew Guariglia zegt: "We vrezen dat deze bewapende robots in de toekomst bij alle demonstraties stand-by zullen staan en dat is gewoon een zeer gevaarlijke situatie."

Er gaan stemmen op om autonoom opererende 'killer robots' wereldwijd te verbieden. Zo heeft het Nederlandse kabinet zich uitgesproken voor een verbod, maar minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) ziet een 'gebrek aan enthousiasme' bij andere landen.