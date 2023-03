Meesterhacker of zolderkamerboef? Zo lichtte Jonathan honderd mensen op via Marktplaats

De 24-jarige Jonathan had 'snel geld nodig' en daarom besloot hij mensen op te lichten via Marktplaats. Hij maakte een trits accounts aan onder valse vrouwennamen en verdiende binnen twee jaar ruim 35.000 euro. “Het was kinderlijk eenvoudig”, zegt hij in de rechtbank.

Jonathan woont nog thuis bij zijn moeder en doet op naam van 'Nienke van Veen', 'Carina van de Berg' en Marijke van Duinen' alsof hij schoenen of sporthorloges wil kopen van argeloze Marktplaatsgebruikers.

Hij vraagt hen om op een link te klikken en één cent over te maken, om er zeker van te zijn dat de verkoper betrouwbaar is. Terwijl ze op zijn malafide link klikken en het geld overmaken, lukt het Jonathan om toegang te krijgen tot de rekening en geld naar zijn eigen rekening te sturen.

“Hij heeft zo bijna honderd mensen opgelicht en 35.000 euro verdiend. Deze manier van oplichting kende ik zélf nog niet eens”, zegt verslaggever en podcastmaker Niels Dekker van AD Rotterdams Dagblad. In podcast De Zaak X vertelt hij in geuren en kleuren over de slinkse wijze waarop Jonathan fraude heeft gepleegd.