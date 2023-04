Frankrijk en Duitsland overwegen ChatGPT te verbieden

Menig scholier schrijft zijn werkstukken al met ChatGPT, maar in Duitsland, Frankrijk en Ierland komt daar misschien binnenkort een einde aan. Privacywaakhonden in die landen onderzoeken of de chatbot verboden moet worden.

Eerder al verbood Italië ChatGPT, omdat het land vindt dat de software de algemene AVG-privacywet overtreedt, die in de hele Europese Unie geldt. Dat zit zo: om alle vragen te kunnen beantwoorden of een verhaal te kunnen schrijven heeft ChatGPT grote hoeveelheden data geanalyseerd. De originele eigenaren van die gegevens hebben daar geen toestemming voor gegeven. Zo zijn er kunstenaars boos omdat de software hun werken analyseerde om ze vervolgens na te maken. Daarmee zou dus de privacywet worden geschonden, aldus de Italianen.

De toezichthouders in Frankrijk, Duitsland en Ierland denken daar hetzelfde over en overwegen nu ook een verbod op de chatbot. Daarover schrijft onder meer het Duitse Handelsblatt. Dat is opmerkelijk, omdat een woordvoerder van de Duitse overheid eerder nog aangaf dat een verbod niet nodig zou zijn.