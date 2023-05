Delftse studenten bouwen waterstofauto met bereik van ruim 2000 kilometer: ‘Nieuwe normaal in 2050’

Is het een eenmalig prestigeproject of de eerste stap richting een waterstofrevolutie in de autobranche? Elk jaar bouwen studenten van het Eco-Runner Team Delft een efficiëntere waterstofauto, en de nieuwste gaat voor een wereldrecord.

Het ingenieursteam heeft druk gesleuteld aan het prototype van 71 kilogram voor een betere robuustheid en weerstand. Ze denken daarmee de gedroomde recordafstand van 2056 kilometer – vergelijkbaar met een rit van Noord-Nederland naar Zuid-Spanje – te kunnen afleggen op minder dan één kilo waterstof.

Operationsmanager van het team Eliane van Boxtel legt uit in het AD: “Het is maar een klein stadsautootje voor één persoon. En dat is prima. Op dit moment zien we dat een wagen wel vijf stoelen telt, terwijl die gemiddeld nauwelijks bezet worden. Toch is daar veel brandstof voor nodig, voor al die extra’s.”

“We hebben de uiterste grenzen opgezocht en zo bizarre efficiëntie behaald. De volgende stap is de ontwikkeling van een auto die de straat op mag, maar nog steeds zo efficiënt mogelijk is”, zegt Van Boxtel. Er zijn al consumentenauto's op waterstof, maar die zijn veel minder zuinig. Zo rijdt de BMW iX5 Hydrogen 500 kilometer op 6 kilo waterstof en doet de Toyota Mirai het iets beter met een tankinhoud van 5,6 kilo en een actieradius van 650 kilometer. De tanks zijn binnen vier minuten weer volgetankt.

De Eco-Runner wagen zet groene waterstof om in elektrische energie. Hierbij blijven alleen waterdamp en warmte als restproduct over, erg milieuvriendelijk dus. “Onze focus ligt op duurzaamheid. Wij willen deel uitmaken van het onderzoek in de wereld naar een emissieloze samenleving, zonder gebruik van fossiele brandstoffen”, zegt Van Boxtel.

In juni gaan ze een poging doen om het wereldrecord voor 'langste afstand ooit gereden met een waterstofauto zonder te tanken' te verbreken. Het plan is om zo'n zestig uur lang rondjes te rijden met een snelheid van 45 kilometer per uur op een Duits circuit en zo minstens 2056 kilometer af te leggen. Het doel op de lange termijn is dat waterstofauto's het 'nieuwe normaal zijn' in 2050 in een wereld die leefbaarder is dan nu.