Miljardenproject: Canadees wil 274 meter hoge replica van de maan bouwen in Dubai

Als de plannen van Michael Henderson doorgaan, dan krijgt de skyline van Dubai een flinke boost. De Canadese ondernemer wil een 5 miljard dollar kostende, 274 meter hoge replica van de maan bouwen, die plaats gaat bieden aan meer dan 10.000 mensen.

De namaakmaan krijgt volgens de plannen van Moon World Resorts een kleiner gebouw van 30 meter als sokkel. Dubai is een speeltuin voor architecten. Het hoogste gebouw van de wereld (de Burj Khalifa-toren van 828 meter) staat er al, en er is nog veel meer moois te bewonderen. Het MOON-project zou een fenomenale toevoeging zijn, maar de bouw ervan staat nog niet vast.

Het plan is om de maan te vullen door onder andere een hotel met 4000 kamers en een arena met 10.000 zitplaatsen te bouwen. Ook is er ruimte voor een 'maankolonie' - waar je het gevoel zult hebben op de maan rond te lopen - en een futuristisch casino, al is gokken op dit moment nog illegaal in de Verenigde Arabische Emiraten.

's Nachts zal de maan-replica gaan gloeien; de bol kan als volle maan, halve maan of als smalle maansikkel verlicht worden. Wat betreft de overlast die omwonenden kunnen ervaren van de gigantische gloeiende bol in de stad, zegt Henderson: "Het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Misschien heb je donkere gordijnen nodig."