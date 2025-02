8 redenen waarom appels eten goed is

'One apple a day keeps the doctor away', is een gezegde. 8 gezondheidsvoordelen van appels die je wellicht nog niet wist:

1. Appels verlagen je cholesterolgehalte. In appels zit pectine, een oplosbare vezel. Dit bindt cholesterol wat vervolgens kan worden verwijderd uit je lichaam.

2. Appels helpen je langer aan een vol gevoel. Ons lichaam doet er langer over om complexe vezels uit appels te verteren dan meer eenvoudige geraffineerde granen.

3. Appels houden je slank. In de schil van een appel zit een stof die het lichaam stimuleert meer calorieën te verbranden.

4. Appels helpen ademhalingsproblemen te voorkomen. Vijf of meer appels per week helpen de longfunctie te verbeteren.

5. Appels helpen bij verkoudheid. Appels zijn rijk aan vitamine C, een middelgrote appel bevat ongeveer 14 procent van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

6. Appels zouden kunnen helpen in de strijd tegen kanker. Een chemische stof uit een appel zou darmkanker helpen te voorkomen. Andere gevonden stoffen zouden helpen bij leverkanker en borstkanker.

7. Appels verlagen het risico op diabetes, dankzij de aanwezigheid van een bepaalde soort antioxidanten.

8. Appels stimuleren je hersenen. Ze helpen je aan een goed geheugen en verminderen de kans op het ontwikkelen van Alzheimer. Lees de achtergronden.

Bron(nen): Huffington Post