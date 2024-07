Experts vertellen hoe je het beste je vaatwasser gebruikt

Of je nu een nieuwkomer bent of een doorgewinterde gebruiker, deze tips van experts, geselecteerd door de Washington Post , zullen je helpen om het meeste uit je vaatwasser te halen en ervoor te zorgen dat je vaat altijd sprankelend schoon is.

Laad je vaatwasser correct in

Het correct inladen van je vaatwasser is cruciaal voor optimale prestaties. Plaats grote en sterk vervuilde items zoals potten en pannen op de onderste rekken. Delicate en kleinere voorwerpen zoals glazen en kopjes horen op de bovenste rekken. Zorg ervoor dat alle items voldoende ruimte hebben, zodat het water en de zeep gelijkmatig kunnen circuleren. Bestek moet met de handvatten naar beneden in de bestekmand worden geplaatst om ervoor te zorgen dat het goed schoon wordt .

Spoel je vaat niet vooraf

Een veelvoorkomende misvatting is dat je je vaat moet afspoelen voordat je deze in de vaatwasser zet. Experts zijn het erover eens dat dit niet nodig is en zelfs de prestaties van je vaatwasser kan verminderen. Moderne vaatwassers en vaatwastabletten zijn ontworpen om voedselresten effectief te verwijderen. Door je vaat vooraf te spoelen, verspil je water en kunnen enzymen in de vaatwastabletten niet optimaal werken .

Gebruik de juiste hoeveelheid en het juiste type afwasmiddel

Het kiezen van het juiste afwasmiddel en de juiste hoeveelheid is essentieel. Dirk Ghys, een vaatwasexpert met meer dan 51 jaar ervaring, raadt aan om los poeder te gebruiken in plaats van vaatwastabletten. Poeder lost beter op en voorkomt verstoppingen in de leidingen en sproeikoppen van je vaatwasser. Bovendien is poeder vaak goedkoper en minder agressief voor de machine .

Onderhoud je vaatwasser regelmatig

Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze optimaal blijft presteren. Reinig de filters wekelijks om verstoppingen te voorkomen en controleer de sproeiarmen op blokkades. Draai eens per maand een lege cyclus met een speciale vaatwasserreiniger om vet- en kalkafzettingen te verwijderen. Dirk Ghys adviseert om ook de rubbers en afsluitingen handmatig schoon te maken na elke reinigingscyclus .

Kies het juiste programma

De meeste vaatwassers hebben verschillende programma’s voor verschillende soorten ladingen. Gebruik het automatische programma dat de troebelheid van het water analyseert en de temperatuur hierop aanpast. Dit programma is vaak het meest ecologisch en zorgt ervoor dat je vaat schoon wordt zonder onnodige energie te verbruiken. Vermijd echter het ECO-programma voor zeer vuile vaat, omdat dit mogelijk niet voldoende schoonmaakt .

Stel de waterhardheid correct in

De waterhardheid in jouw regio kan invloed hebben op de prestaties van je vaatwasser. Gebruik regenereerzout om de waterhardheid te verminderen en stel de wateronthardingsfunctie van je vaatwasser correct in. Dit helpt om kalkaanslag te voorkomen en de levensduur van je machine te verlengen .

Laat de deur open na een cyclus

Het laten openstaan van de deur na een wascyclus helpt om vocht af te voeren en voorkomt dat er onaangename geuren ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de binnenkant van de vaatwasser sneller droogt en vermindert de kans op schimmelvorming .

Conclusie

Door deze eenvoudige tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat je vaatwasser altijd optimaal presteert en je vaat sprankelend schoon is. Het correct inladen, het gebruik van de juiste middelen, regelmatig onderhoud en het kiezen van het juiste programma zijn allemaal essentiële stappen.