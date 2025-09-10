ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
woensdag, 10 september 2025 om 9:31
ANP-523572372
De was kan je zien ronddraaien dankzij het raampje dat vrijwel alle wasmachines hebben. Maar wie even naar de vaatwasser kijkt, merkt meteen: geen raampje te bekennen. Waarom eigenlijk dat verschil?
Het antwoord is volgens Bild: eigenlijk nergens om.
Meekijken
De wasmachine werd uitgevonden in 1767. De patrijspoort, die nu nog op alle frontladermodellen aanwezig is, had destijds als doel om het wasgoed tijdens het proces te kunnen observeren. In die tijd was een wasprogramma nog niet zo geautomatiseerd dat de machine zelf water kon aanzetten en vervolgens weer leegpompen. Dit proces moest handmatig worden gedaan en hiervoor was het nodig om door het raampje het juiste moment te kunnen bepalen.
Pas veel later, in 1886, volgde de vaatwasser. Het water in een vaatwasser wordt veel heter dan in een wasmachine, vaak tot 70 graden, en er komt flink wat stoom bij vrij. Een glazen deur zou daardoor sneller beslaan en nauwelijks zicht geven. Daarbij is het aanblik van vieze borden, pannen en etensresten minder aantrekkelijk dan schone handdoeken in de was. Fabrikanten kozen er daarom bewust voor om de vaatwasser dicht en strak vormgegeven te houden.
Technisch verschil
Ook technisch zit er verschil tussen de apparaten. Een vaatwasser heeft sproeiarmen die rondspuiten, waardoor je door een raampje eigenlijk weinig ziet behalve watermist. Bij een wasmachine draait de trommel rustig rond – ideaal voor een ‘kijkvenster’.
Bron: Bild

Lees ook

Zes tips om de vaatwasser optimaal te gebruikenZes tips om de vaatwasser optimaal te gebruiken
Acht verrassende voorwerpen die je gewoon in de vaatwasser kunt wassenAcht verrassende voorwerpen die je gewoon in de vaatwasser kunt wassen
Deze 11 dingen kun je beter niet in de vaatwasser stoppenDeze 11 dingen kun je beter niet in de vaatwasser stoppen
Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasserMet deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser
Experts vertellen hoe je het beste je vaatwasser gebruiktExperts vertellen hoe je het beste je vaatwasser gebruikt
loading

POPULAIR NIEUWS

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading