Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

De was kan je zien ronddraaien dankzij het raampje dat vrijwel alle wasmachines hebben. Maar wie even naar de vaatwasser kijkt, merkt meteen: geen raampje te bekennen. Waarom eigenlijk dat verschil?

Het antwoord is volgens Bild: eigenlijk nergens om.

Meekijken

De wasmachine werd uitgevonden in 1767. De patrijspoort, die nu nog op alle frontladermodellen aanwezig is, had destijds als doel om het wasgoed tijdens het proces te kunnen observeren. In die tijd was een wasprogramma nog niet zo geautomatiseerd dat de machine zelf water kon aanzetten en vervolgens weer leegpompen. Dit proces moest handmatig worden gedaan en hiervoor was het nodig om door het raampje het juiste moment te kunnen bepalen.

Pas veel later, in 1886, volgde de vaatwasser. Het water in een vaatwasser wordt veel heter dan in een wasmachine, vaak tot 70 graden, en er komt flink wat stoom bij vrij. Een glazen deur zou daardoor sneller beslaan en nauwelijks zicht geven. Daarbij is het aanblik van vieze borden, pannen en etensresten minder aantrekkelijk dan schone handdoeken in de was. Fabrikanten kozen er daarom bewust voor om de vaatwasser dicht en strak vormgegeven te houden.

Technisch verschil

Ook technisch zit er verschil tussen de apparaten. Een vaatwasser heeft sproeiarmen die rondspuiten, waardoor je door een raampje eigenlijk weinig ziet behalve watermist. Bij een wasmachine draait de trommel rustig rond – ideaal voor een ‘kijkvenster’.