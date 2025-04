Geslaagde 1 april-grap Freek Vonk: 'Confrontatie met levensgevaarlijke Noorse dwergwolf'

Freek Vonk heeft zondag een vervroegde 1 april-grap uitgehaald met zijn volgers. Hij deelde dat hij een "levensgevaarlijke" confrontatie met "Noorse dwergwolven" had, maar dit waren gewoon poolvosjes, onthulde hij dinsdag.

"Noorse dwergwolven bestaan helemaal niet", zegt hij in een video op zijn Instagram-kanaal waarin hij de diertjes knuffelt. "Deze wandelende pluizenbolletjes zijn poolvosjes en daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Alleen als je een knaagdiertje bent, want die vinden ze heerlijk. 1 april, kikker in je bil."

In de eerdere video lijkt het alsof de dieren Vonk aanvallen. Op het filmpje is te zien hoe de wolven grommen naar Vonk, die de dieren maant "rustig" te blijven. Vonk zei ook dat de dieren op het eerste gezicht "misschien schattig" en "bijna knuffelbaar" lijken, maar dat ze dat zeker niet zijn.