Meisjes gemiddeld een jaar eerder in de puberteit dan vroeger. Dit is de reden

De puberteit begint bij meisjes bijna een jaar eerder dan 40 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie van de universiteit van Kopenhagen.

Sinds de jaren zeventig schuift de puberteit drie maanden op per decennium, stellen de onderzoekers op basis van 38 studies waar in totaal tienduizenden meisjes uit de hele wereld aan deelnamen. Het begin van de puberteit werd gedefinieerd als het moment dat borstweefsel zich begon te ontwikkelen.

Volgens de onderzoekers is wereldwijde obesitasepidemie deels de oorzaak voor de vervroegde puberteit. Ze voegen daar aan toe dat eerdere studies ook vaststelden dat bepaalde chemicaliën, die in verzorgingsproducten als deodorant en shampoo zitten, een rol spelen.

In Europa begint de puberteit bij meisjes nu als ze tussen de 9,8 en 10,8 jaar oud zijn. Bij Afrikaanse meisjes is dat iets later, namelijk op een leeftijd van 10,1 tot 13,1 jaar. De puberteit begint bij meisjes gemiddeld 1 tot 2 jaar eerder dan bij jongens.