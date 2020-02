Studie bewijst: Mensen met dure auto’s, zijn vaker asociaal in het verkeer

Word je afgesneden op de snelweg, scheurt een auto je keihard voorbij of stopt hij niet voor een zebrapad, tien tegen een, dat het een BMW of Audi is, die zich zo asociaal gedraagt. Onderzoekers bevestigen het: Roekeloze chauffeurs rijden vaak in dure Duitse auto’s.

Om precies te zijn wordt de kans dat een auto stopt voor een zebrapad drie procent kleiner voor elke duizend euro dat de auto meer waard is. De onderzoekers van de universiteit van Nevada speculeren dat mensen met dure auto’s een “gevoel van superioriteit ervaren ten opzichte van andere weggebruikers”. Ze zijn minder in staat om empathie te voelen voor voetgangers.

De onderzoekers kwamen tot die conclusie door vrijwilligers te vragen om honderden keren een zebrapad over te steken. Ze vroegen een witte en een zwarte man en een witte en een zwarte vrouw om steeds de weg over te gaan. Ondertussen filmden ze de reactie van automobilisten. Het vaakst stopten de auto’s voor witte en vrouwelijke deelnemers, namelijk 31 procent van de tijd. Voor mannen en zwarte vrijwilligers werd in een kwart van de gevallen halt gehouden.

Maar de beste voorspeller voor het stoppen van een auto was zijn aanschafprijs, ontdekten de onderzoekers. “Een gebrek aan betrokkenheid en inlevingsvermogen gecombineerd met gevoelens van superioriteit en narcisme leiden bij bezitters van dure auto’s mogelijk tot het ontbreken van empathie voor voetgangers,” klinkt het in de studie.

“Het viel mij al langer op dat de auto’s die geen voorrang verlenen, door rood licht gaan en in het algemeen roekeloos of te hard rijden vaak snelle, Duitse auto’s zijn,” doet onderzoeker Jan-Erik Lönnqvist van Helsinki University er nog een schepje bovenop.

Hij onderzocht aan de hand van een persoonlijkheidstest welk type mens vaker een dure auto kocht. “De antwoorden waren helder: egocentrische mannen, die koppig, onaardig en weinig empathisch zijn kopen vaker een auto met veel status, zoals een Audi, BMW of Mercedes,” klinkt het.

Opmerkelijk: hij ontdekte ook dat consciëntieuze mensen vaak voor de duurdere modellen kiezen. “Dit zijn respectabele, betrouwbare, georganiseerde mensen, die goed voor zichzelf zorgen.”

Rijd je per ongeluk in zo’n veel te dure Duitse auto, dan behoor je vast tot die laatste categorie.