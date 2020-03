Als je minder eet, leef je langer. Onderzoekers begrijpen nu hoe dat komt

Calorierestrictie, oftewel heel weinig eten, als middel tegen veroudering, het is al eerder aangetoond dat het werkt. Nu is er een nieuwe Amerikaans-Chinese studie die op celniveau heeft uitgezocht waarom weinig eten zo goed is voor een mens.

Het gaat hierbij niet om minder eten om af te vallen, maar echt om een structureel lagere calorie-inname. Je lichaam raakt daaraan gewend, waardoor je niet verder afvalt, is het idee.

In vakblad Cell schreven onderzoekers vorige week voor het eerst wat deze caloriebeperking precies doet met onze cellen. “We wisten al dat calorierestrictie onze levensverwachting verhoogt, maar nu hebben we alle veranderingen, die daar de oorzaak van zijn, op celniveau kunnen aantonen,” aldus professor Juan Carlos Izpisua Belmonte van het Salk’s Gene Expression Laboratory. “Dit biedt mogelijkheden om uiteindelijk medicijnen te ontwikkelen die veroudering bij mensen tegengaan.”

De cellen en genen die het meest worden beïnvloed door het dieet zijn gerelateerd aan het immuunsysteem, ontstekingen en vetmetabolisme. Het aantal immuuncellen in bijna elk onderzocht weefsel nam fors toe bij ouder wordende ratten met een normaal eetpatroon, maar niet bij de ratten die op een laagcalorisch dieet werden gezet.

“Mensen zeggen dat je bent wat je eet en dat is op veel manieren waar,” zegt onderzoeker Concepcion Rodriguez Esteban. “De staat van je cellen als je ouder wordt, hangt duidelijk af van de interactie met je omgeving. Daar hoort wat en hoeveel je eet ook bij.”