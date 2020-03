De treurige reden waarom zeeschildpadden ons plastic opeten

Al vele jaren treffen we zeeschildpadden en ander zeeleven aan met een buik vol plastic. Pas nu is duidelijk waarom de dieren de zakjes en tasjes opeten: ze ruiken naar een heerlijk hapje door de bacteriën en algen die erop groeien.

Dat staat in een nieuwe studie die maandag in vakblad Current Biology verscheen. De wetenschappers van Stanford University lieten gevangen zeeschildpadden diverse geuren ruiken. De schildpadden reageerden vrijwel hetzelfde op de geur van hun voedsel als op de geur van een plastic tas, die onder water werd gehouden.

Directeur van Ocean Conservancy’s Trash Free Seas program, Nick Mallos, vindt de resultaten alarmerend. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat zeeschildpadden plastic eten, omdat ze het toevallig tegenkwamen en erin verstrikt raakten. Een andere theorie was dat ze een plastic zak verwarden met een sappige kwal. “Wat zo zorgwekkend is, is dat het erop lijkt dat zeeschildpadden proactief op zoek gaan naar plastic, vanwege de geur,” aldus Mallos tegen CNN.

Onderzoeker Matthew Savoca beaamt dat het probleem groter is dan gedacht. “De zeeschildpadden hebben zich evolutionair gezien waarschijnlijk zo ontwikkeld dat ze voedsel zoeken aan de hand van de geur. Instinctief bewegen ze richting de geur van algen en bacteriën, die op plastic zakken zitten.” Als ze het zouden herkennen als plastic dan zouden ze het nooit opeten.