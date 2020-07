Bloedtest kan kanker opsporen jaren voor eerste symptomen

Een nieuwe bloedtest kan kanker opsporen tot wel vier jaar voor de eerste symptomen ontstaan. Chinese onderzoekers ontwikkelden de revolutionaire test, die in 95 procent van de gevallen accuraat was. Daarover schrijft onder meer The Guardian.

De test, die PanSeer heet, is niet de eerste die kanker via het bloed kan opsporen. Wel is het voor het eerst dat tumoren al in zo’n vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd. “We hebben laten zien dat vijf soorten kanker kunnen worden vastgesteld met een DNA-methylgroeptest, tot vier jaar voor de diagnose,” schrijven de wetenschappers in vakblad Nature Communications.

De test checkt bepaalde stukken DNA in bloedplasma op methylgroepen, die vaak ontstaan in tumoren. De ontwikkelde techniek kan al heel lage niveaus van dergelijk DNA opsporen. Met de bloedtest kun je geen kanker voorspellen, benadrukken de wetenschappers, wel kun je kankercellen opsporen die nog lang geen klachten veroorzaken.

De test is uitgevoerd bij bijna tweehonderd mensen, die binnen vier jaar na de bloedtest de diagnose maag-, darm-, lever-, long- of slokdarmkanker kregen. In 95 procent van de gevallen wist de test de kanker op te sporen. Ook mensen die al jaren kankervrij waren deden mee aan de test, die bij hen eveneens overwegend correct was.

Hoewel de onderzochte groep relatief klein was, zijn wetenschappers positief over de studie. “Dit is een geweldig onderzoek, dat opnieuw bevestigt dat dergelijke testen werken,” zegt bijvoorbeeld kankeronderzoeker dr. Eric Klein van het Cleveland Clinic’s Taussig Cancer Institute. “De test kan de basis vormen voor nieuwe screeningtests die kanker vroegtijdig kunnen opsporen.”