Je (over)gewicht heeft een grote invloed op de werking van je hersenen

Hoe hoger je BMI, des te minder bloed er stroomt door je hersenen. Op MRI-scans (zie afbeelding) is duidelijk te zien dat er een verband is tussen gewicht en de doorbloeding van de hersenen, zegt een studie gepubliceerd in een vaktijdschrift over Alzheimer.

Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat die slechtere doorbloeding de risico’s verhogen dat iemand Alzheimer krijgt. Een slechte doorbloeding wordt ook in verband gebracht met depressie, ADHD, bipolaire stoornis, schizofrenie en verslaving.

“Deze studie toont aan dat overgewicht of obesitas ernstige gevolgen heeft voor de hersenactiviteit en het risico groter maakt Alzheimer en vele andere psychiatrische en cognitieve aandoeningen”, zegt Daniel G. Amen , MD, de hoofdauteur van de studie