Koeien groeten elkaar én mensen

We houden van koeien vooral bij wat hun melkproductie per jaar is en hoe die hoger kan. Maar koeien zijn ontwikkelde zoogdieren, die ook communiceren, met elkaar en met ons. Net als een hond niet zomaar blaft zegt een koe niet zomaar ‘boe’.

‘Ik had nooit gedacht dat koeien zo complex kunnen communiceren’, zegt taaldeskundige Leonie Cornips in het ND. ‘Wist je bijvoorbeeld dat koeien je groeten als je de stal binnenkomt? Ze maken een kort, brommend geluid. Niet iedere koe groet je, maar als een het doet, dan gebeurt het maar een keer in korte tijd. Net als bij mensen als je erbij stilstaat. Het zou raar zijn om een tweede keer ‘hallo’ te zeggen tegen iemand die je vijf minuten geleden ook al gegroet hebt.’

Cornips van de Universiteit van Maastricht en NL-Lab in Amsterdam doet onderzoek naar interactie tussen mens en dier en dieren onderling.

‘Ik heb een filmpje van een boerin die met haar koeien de kudde van haar buurman passeert. Je hoort dat haar koeien en de koeien van haar buurman elkaar gedag zeggen. Zelfs kalfjes groeten de koeien wanneer zij terugkomen in de stal.