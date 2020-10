Mannenhersenen zijn groter, vrouwen gebruiken ze beter: “Vrouwenbrein is actiever”

Mannen en vrouwen zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Ook in de hersenen zijn verschillen te zien. Het mannenbrein is bijvoorbeeld groter. Maar of mannen ook iets nuttigs doen met die extra hersencellen?

Hoogleraar Iris Sommer deed onderzoek naar de verschillen tussen mannen- en vrouwenhersenen en schreef er het boek ‘Het vrouwenbrein’ over. Ze zegt dat de hersenen van mannen een stuk groter zijn, terwijl mannen en vrouwen toch over dezelfde intelligentie beschikken. “Dat komt waarschijnlijk doordat vrouwen hun hersenen anders gebruiken. Ze hebben minder cellen maar het lijkt erop dat ze meer verbindingen maken, en dat hun hersenen actiever zijn.”

Er zijn maar twee dingen waar mannen beter in zijn. “Mannen hebben inderdaad een beter ruimtelijk voorstellingsvermogen. En ze reageren gemiddeld sneller.” Verklaart het verschil in hersenen ook de verschillende interesses van jongens en meisjes? “Er is altijd de vraag: wat zit in de mensen zelf en wat is aangeleerd? Nu is er onderzoek gedaan bij baby-aapjes. Ze kregen speelgoed. En wat zag je? De jongetjesaapjes pakten de voertuigen en de meisjesaapjes pakten wat wij meisjesspeelgoed noemen, de poppen en zo.”

Hormonen

Dat zou met hormoonverschillen te maken hebben. “We zien dat hormonen een hele grote rol spelen. En dan vooral testosteron. De hoeveelheid van dat hormoon in het vruchtwater bij zwangere vrouwen blijkt een effect te hebben op de interesses van hun baby.”

De hoogleraar vervolgt: “Ook kan je veel leren van mensen die hun geslacht hebben laten veranderen. Ik heb met vrouwen gesproken die man wilde worden, en die daarvoor veel testosteron kregen. Ze vertelden dat ze veranderden: ze kregen een korter lontje, maar ze gingen ook sneller tot actie over. Ze zagen minder beren op de weg. Hun ruimtelijk inzicht werd beter. En ze hadden vaker zin in seks.”