Rampzalige impact Trump-rally’s: “Meer dan 30.000 besmettingen en 700 doden”

Waar Democratische presidentskandidaat Joe Biden zich tijdens verkiezingsbijeenkomsten wél aan de afstandsregels houdt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gebeurt dat bij de rally’s van president Trump een stuk minder. En dat heeft al tot tienduizenden besmettingen geleid, becijferden onderzoekers van de universiteit van Stanford.

Ze onderzochten 18 bijeenkomsten tussen 20 juni en 30 september en keken naar de impact op de coronacijfers in de daaropvolgende weken. “We schatten dat ze het aantal bevestigde gevallen deden toenemen met meer dan 250 per 100.000 inwoners”, klinkt het in het onderzoeksrapport dat vrijdag verscheen.

“Als we alle rally’s samen bekijken, kunnen we concluderen dat ze resulteerden in meer dan 30.000 extra bevestigde gevallen van Covid-19 en vermoedelijk meer dan 700 overlijdens.”

De onderzoekers schrijven: “Onze analyse bevestigt de aanbevelingen en waarschuwingen van gezondheidsexperts over het risico op transmissie van Covid-19 bij grote bijeenkomsten. En zeker als de richtlijnen rond sociale afstand en het dragen van mondkapjes amper opgevolgd worden. De plaatsen waar de rally’s van Trump plaatsvonden, hebben een hoge prijs betaald in termen van ziekte en dood.”