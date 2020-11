Studie: coronapatiënt besmet helft huishouden, ook kinderen besmettelijk

Coronapatiënten besmetten gemiddeld ongeveer de helft van de mensen met wie ze in één huis wonen. Volwassen verspreiden het virus maar net iets meer dan kinderen, blijkt uit een nieuwe studie van het CDC (het Amerikaanse RIVM).

Het besmettingscijfer van patiënten boven de 18 was 57 procent. Minderjarigen besmetten 43 procent van hun huishouden. “De transmissiecijfers zijn hoger dan in eerdere onderzoeken werd gerapporteerd,” schrijven de wetenschappers, die benadrukken dat ze meer dan in andere studies het geval was ‘systematisch en dagelijks een follow-up’ deden.

“De virusoverdracht was substantieel of de eerste patiënt nu een volwassene of een kind was,” klinkt het, al deden er relatief weinig kinderen mee aan het onderzoek, waardoor al te stellige conclusies vermeden moeten worden.

Andere belangrijke bevinding is dat minder dan de helft van de besmette mensen symptomen had op het moment dat de test positief was en velen hadden ook geen klachten in de zeven dagen daarna. Het laat nog maar eens zien dat asymptomatische personen ook het virus kunnen overdragen.