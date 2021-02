Bewegend beeld van een plek hier heel ver vandaan, het is fascinerend. Mars staat op 65 tot 400 miljoen kilometer van de aarde. De Perseverance van Nasa is er deze week geland en komt nu met de eerste video.

Daarop is de landing tot in detail te zien. Zo zie je het stof opwaaien als de motoren in de buurt van het oppervlak komen, maar ook de parachute opengaan. Op het moment van touchdown klinkt het gejuich van de Nasa-medewerkers.