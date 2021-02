Expert van Johns Hopkins: “VS bereikt groepsimmuniteit in april”

In zes weken tijd is het aantal besmettingen in de Verenigde Staten met 77 procent gedaald. Volgens Marty Makary, chirurg en gezondheidsspecialist van de gerenommeerde Johns Hopkins University, zou dat komen, omdat groepsimmuniteit een rol begint te spelen.

In een opiniestuk in de Wall Street Journal beweert hij dat door testen maar 10 tot 25 procent van de besmettingen boven komt drijven. Makary denkt dat zo’n 55 procent van de Amerikanen al besmet is geweest met het coronavirus. Daarnaast heeft 15 procent een vaccin gekregen.

Makary: “Er is reden om aan te nemen dat het land naar een extreem laag infectieniveau snelt. Naarmate meer mensen zijn geïnfecteerd – van wie de meesten milde of geen symptomen hebben – blijven er minder Amerikanen over die besmet kunnen raken. In het huidige tempo verwacht ik dat Covid in april grotendeels verdwenen zal zijn, waardoor Amerikanen hun normale leven kunnen hervatten.”

Suzanne Judd, epidemiologe van de University of Alabama, zegt dat het ‘best mogelijk’ is dat de VS dichtbij groepsimmuniteit is. In een reactie bij Yahoo Finance wijst ze op een studie van Columbia University waarin wordt geschat dat er tot tien keer meer coronabesmettingen zijn dan geregistreerd. Volgens de onderzoekers was eind januari meer dan een derde van de Amerikanen al besmet geweest. “Tel daar het huidige aantal vaccinaties bij op en het is best mogelijk dat we groepsimmuniteit naderen”, zei Judd. “Binnen twee of drie maanden zouden we moeten weten of deze trend aanhoudt, maar dit is zeker het meest positieve nieuws dat we in lange tijd hebben gehad.”