Factcheck: hoe groot is het infectierisico in de open lucht echt?

Ook in de openlucht mogen we niet erg veel. We moeten afstand houden, en als dat niet lukt moeten de mondkapjes dragen. En als er veel mensen tegelijk genieten in een park, gaat het park dicht.

Deutsche Welle zocht uit hoe waarschijnlijk is het om buiten besmet te raken met het coronavirus.

De kans om buiten met het virus besmet te worden is beduidend lager dan in geslote ruimtes – zowel bij de oorspronkelijke variant van het coronavirus als bij de mutaties. Aerosolen, zeer kleine druppeltjes in de lucht, spelen een cruciale rol bij de overdracht van het coronavirus. Volgens kenners worden deze piepkleine deeltjes buiten sneller onschadelijk.

“De circulatie van de buitenlucht is veel groter. Door de wind is er snel een verdunningseffect”, legt Nico Mutters, hoofd van het Instituut voor Hygiëne en Volksgezondheid uit.

Birgit Wehner, aerosolonderzoeker bij het Leibniz Institute for Tropospheric Research, zegt dat uitgeademde druppeltjes buiten sneller uitdrogen en dan sneller verdunnen.

Maar infectie niet kan worden uitgesloten, zeker niet bij grote mensenmassa’s op korte afstanden, zelfs buitenshuis.

Het is ook beter om knuffels te vermijden. Bij normale bewegingen – zoals kort voorbijlopen – is er in de buitenlucht zo goed als geen gevaar. Studies bevestigen dat het risico om buiten geïnfecteerd te raken erg laag is. Een onderzoek uit China zegt bijvoorbeeld dat van de 7.324 gerapporteerde infecties er slechts één buiten voorkwam.

Hoe speelt wind een rol bij het overbrengen van het virus? “Hoe winderiger het is, hoe meer de aerosolenwolk op natuurlijke wijze wordt weggeblazen”, legt aerosolonderzoeker en natuurkundige Gerhard Scheuch uit.

Dus als jij in een park op de grond zit is het vrijwel uitgesloten dat je wordt besmet door een groepje mensen dat anderhalve meter verderop zit. Buiten is het allemaal veel minder gevaarlijk. Zolang de minimale afstand wordt aangehouden.