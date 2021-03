Opgraving in Spanje toont aan: in bronstijd waren vrouwen mogelijk de baas

Archeologen hebben in Spanje een vrouwengraf uit de bronstijd gevonden, vol dure sieraden en zilver. Het graf bevond zich onder een paleis, waardoor de onderzoekers vermoeden dat vrouwen er veel macht hadden tussen 2200 en 1550 voor Christus.

Sinds 2013 doen archeologen al onderzoek in La Almoloya in de buurt van het Spaanse Murcia naar de El Argar, een vooruitstrevende beschaving, die als een van de eersten brons gebruikte, stedelijke centra bouwde en zich als staat organiseerde.

De onderzoekers, wiens publicatie donderdag in vakblad Antiquity verscheen, beschreven een van de bijzonderste vondsten tot nu toe: een man en vrouw die samen begraven waren in een grote keramische pot, beiden stierven vlak na elkaar halverwege de 17de eeuw voor christus.

Samen met hen waren er 29 waardevolle objecten begraven, die bijna allemaal de vrouw toebehoorden, die tussen de 25 en 30 jaar oud was. “Het is alsof alles wat ze aanraakte zilver bevatte,” zegt Cristina Rihuete van de Autonomous University of Barcelona. Er waren armbanden, ringen en een diadeem. In totaal lag er 230 gram aan zilver. In die tijd was dat het equivalent van 938 dagen loon.

Politieke macht

De prominente rol van vrouwen in de samenleving van El Argar blijkt ook uit andere vondsten van diademen in graven van vrouwen, die bovendien later gebruikt zijn om elitestrijders in te begraven, wat erop duidt dat het plaatsen zijn met een hoge status.

Wat de laatste ontdekking uniek maakt, is de locatie: recht onder wat mogelijk het eerste paleis uit de bronstijd is in de regio. Aangezien het gebouw vermoedelijk is gebruikt voor politieke doeleinden, lijkt het logisch dat de macht van de vrouw politiek van aard was, aldus Rihuete.

Platgebrand

De beschaving was in hoge mate georganiseerd met een rijke elite die waarschijnlijk werd onderhouden met een soort belastingstelsel en mannen die werden ingezet als soldaten. Tegen de 16de eeuw voor christus is El Argar verlaten, vermoedelijk vanwege interne opstanden. “Kort nadat de vrouw stierf, is de hele plaats platgebrand,” aldus onderzoeker Roberto Risch. “En pas toen de Grieken en Feniciërs arriveerden op het Iberisch schiereiland ontstond er iets gelijkwaardigs, zowel op architectuur- als politiek gebied.”