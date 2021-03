Symptomen long-covid verdwijnen regelmatig na vaccinatie

Mogelijk verdwijnen bij een aantal mensen de symptomen van long covid na vaccinatie. Er komen diverse meldingen binnen en de eerste onderzoeken zijn ook voorzichtig positief.

Zo had de 34-jarige Arianna Eisenberg acht maanden nadat ze een coronabesmetting opliep nog steeds last van spierpijn, vermoeidheid, slapeloosheid en verwarde gevoelens. 36 uur na haar tweede dosis van het vaccin waren de klachten verdwenen, schrijft The Washington Post.

Onderzoeker aan Columbia University en infectieziektenexpert Daniel Griffith vertelde aan The Verge dat ongeveer een derde van zijn long-covidpatiënten zich beter voelde na vaccinatie. Ook Gez Medinger, wetenschapsjournalist die schrijft over long-covid, schat dat een derde van 473 ondervraagden hun symptomen zag verminderen nadat ze een prik kregen.

En er is nog een kleine studie van de Britse universiteit van Bristol, waarbij onderzoekers keken wat het vaccin voor effect had op 44 mensen met long-covid vergeleken met een groep die het vaccin niet kreeg. Zij zagen ‘een kleine verbetering van de covid-symptomen, maar het kan een placebo-effect zijn’, klinkt het voorzichtig.