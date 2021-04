Meteoriet met kracht van 1000 kernbommen ontplofte boven zuidpool

Zo’n 430.000 jaar geleden is er een meteoriet met een diameter van 100 meter ontploft boven de zuidpool. De kracht van de explosie was duizend keer zo groot als die van de kernbom op Hiroshima.

Het gigantische rotsblok explodeerde in de dampkring nog voor het ijs van Antarctica was bereikt, blijkt uit onderzoek van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. “De explosie moet voor een vernietigende schade hebben gezorgd in een straal van tientallen tot enkele honderden kilometers rond de plek van de ontploffing”, zegt VUB-prof Steven Goderis tegen Het Laatste Nieuws.

Goderis ging met zijn team in 2018 op expeditie in de regio en vond overblijfselen van de reusachtige meteoriet. “De microscopisch kleine brokstukken van de ingeslagen meteoriet hebben een speciale samenstelling, waardoor ze goed te onderscheiden zijn van de gewone meteorieten en micrometeorieten die we op Antarctica vinden. Ze hebben een samenstelling die overeenkomt met die van meteorieten, maar reflecteren ook de zuurstof-isotopische samenstelling van het Antarctische ijs.”

“Waarschijnlijk komen dergelijke ‘airburst-achtige’ fenomenen geregeld voor, maar we vinden er meestal geen enkel spoor van terug”, zegt Goderis nog. “In 2013 was er in het Siberische Chelyabinsk een gelijkaardige maar veel kleinere bijna-inslag, die toen veel schade veroorzaakte en waarbij wonderbaarlijk genoeg bijna uitsluitend materiële schade werd aangericht. Ook in Rusland, in Tunguska, werd in 1908 een gelijkaardige impact van een 100 meter grote meteoroïde beschreven. Waarschijnlijk moeten we rekening houden met een frequentie voor een inslag van die omvang van één keer om de duizend tot vijfduizend jaar.”