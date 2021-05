Speelden psychedelische drugs een rol bij ontstaan religies?

Volgens een omstreden theorie kunnen psychedelische drugs een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van religies. De bekende Amerikaanse archeoloog Brian Muraresku komt in zijn nieuwe boek met aanvullend bewijs.

Zo verhaalt hij over 'de toverdrank' Kykeon waarvan bekend is dat mensen die in de tijd van de oude Grieken dronken als ze na een lange pelgrimstocht vanuit Athene aankwamen in Eleusis. Het zou kunnen gaan om een soort bier dat werd verrijkt met ergot, een schimmel waar later LSD uit werd gesynthetiseerd.

De Amerikaanse archeoloog en classicus Brian Muraresku vertelt in zijn recente boek The Immortality Key ook over de kelken die zijn gevonden in een voormalige Griekse kolonie in Spanje. “Onderzoekers onderzochten deze kelken onder optische microscopie en vonden bewijs voor een oud bier dat met moederkoren (ergot) was verrijkt. Dat past precies in deze gekke theorie uit 1978.”

Murasku wijst er verder op dat in vroegchristelijke sektes in de Grieks sprekende wereld hallucinerende drankjes werden gedronken. Ook zijn er “aanwijzingen dat (…) neanderthalers medicinale planten en paddenstoelen gebruikten die psychedelische effecten hadden. Deze middelen en hun effecten zijn al minstens tienduizenden jaren bij ons”, stelt Muraresku in NRC. Ook bij het Hindoeïsme en vroege Midden- en Zuid-Amerikaanse religies werden hallucinerende middelen gebruikt.