Dodental corona in werkelijkheid minstens anderhalf keer zo hoog

Hoeveel mensen er precies zijn overleden aan Covid-19 is onduidelijk, te meer daar een aantal grote landen geen betrouwbare cijfers heeft aangeleverd. Wetenschappers hebben toch een poging gedaan om tot nauwkeurigere schattingen te komen dan tot nu toe bekend zijn. En die zien er niet goed uit.

Datawetenschapper Dmitry Kobak van de Duitse universiteit van Tübingen werkte samen met Ariel Karlinsky, een 31-jarige economiestudent aan de universiteit van Jeruzalem, schrijft The Guardian. Zij verzamelden data uit landen, zoals India en Rusland, waarvan weinig cijfers bekend zijn. Daarvoor benaderden ze journalisten, wetenschappers en dissidenten uit die landen. Ook hielp datajournalist Sondre Ulvund Solstad die voor The Economist een raming maakte, met extrapolatietechnieken om tot nationale schattingen te komen.

Miljoenen doden meer

Daaruit is de World Mortality Dataset ontstaan met informatie uit meer dan honderd landen. De data vormen de basis voor de schattingen zoals die gepubliceerd zijn door The Economist en de Financial Times. En daaruit komen veel hogere cijfers dan de huidige raming van 4,8 miljoen doden. The Economist schat het werkelijke aantal bijvoorbeeld dichterbij de 16 miljoen.

Maar vanwege de onzekerheid van de cijfers houden Karlinsky en Kobak een krappere schatting aan van 1,4 keer het officiële aantal doden. Dat komt neer op ongeveer 6,7 miljoen mensen die zijn overleden aan Covid-19. Solstad houdt het op tussen 9,9 en 18,5 miljoen. Hoe dan ook zijn de ramingen van de wetenschappers een stuk hoger dan de officiële cijfers.

Lone Simonsen van de Deense Roskilde University is onder de indruk van de schattingen. "Sommige mensen geloven echt dat er niet veel gebeurd zou zijn als we niets hadden gedaan om het virus tegen te houden. Maar de World Mortality Dataset toont aan dat er in veel landen een hele hoop is gebeurd."