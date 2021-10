Veelgebruikte chemicaliën gelinkt aan 100.000 doden per jaar in de VS

Bepaalde veelgebruikte chemicaliën leiden tot zo'n 100.000 doden in de VS per jaar, blijkt uit een nieuwe studie van New York University. Deze zogenoemde ftalaten zitten in onder meer plastic trommeltjes, flessen, kleding, speelgoed en shampoo.

Al lange tijd is bekend dat ftalaten 'hormoonverstorend' werken. De gifstoffen worden gelinkt aan obesitas, diabetes en hartziekten staat in de studie die dinsdag in vakblad Environmental Pollution verscheen. Het onderzoek onder 5000 Amerikanen tussen de 55 en 64 jaar oud toont aan dat een hogere concentratie ftalaat in hun urine de kans vergrootte dat ze overleden aan hartziekten. Er is geen verband gevonden met een verhoogde kans op kanker.

"Ons onderzoek toont aan dat de tol van deze chemicaliën veel groter is dan we tot nu toe dachten," zegt onderzoeksleider Leonardo Trasande. "Een verhoogde blootstelling aan ftalaat wordt gelinkt aan een vroegtijdige dood, voornamelijk door hartziekten."

Behalve een heleboel mensenlevens kost het gebruik van ftalaten ook nog tussen de 40 en 47 miljard dollar, meer dan vier keer zoveel als tot nu toe gedacht, klinkt het in de studie.