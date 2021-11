Waarom is er nog steeds discussie over mondkapjes? Het nut is allang bewezen

Vermoedelijk komen de mondkapjes terug in de publieke ruimte. Het zwabberbeleid op dit gebied zal het echter lastig maken om de Nederlanders weer zover te krijgen. Dat terwijl het nut van mondkapjes nu echt wel bewezen is.

"De wetenschap achter mondkapjes is vrij duidelijk," schrijft CNN. "En het bewijs is tijdens de pandemie alleen maar robuuster geworden. Studies hebben aangetoond dat de kans op verspreiding van het coronavirus significant afneemt door mondkapjes en sommige typen kapjes helpen voorkomen dat de dragers ervan het virus oplopen."

"Mondkapjes filteren aerosolen die vrijkomen als we ademen of spreken. Ze zijn het meest effectief in het filteren van grotere deeltjes en werken minder goed tegen de allerkleinste deeltjes," zegt Bryan Bzdek onderzoeker bij het Aerosolonderzoekscentrum van de universiteit van Bristol, tegen CNN.

"De grootste ontwikkeling is dat er consensus is dat mondkapjes anderen beschermen tegen het virus, evenveel of nog meer dan de drager zelf," aldus Bzdek. "De exacte voordelen in aantallen voorkomen besmettingen en geredde levens worden nog onderzocht, maar zelfs kleine winsten zijn de moeite waard, aangezien het dragen van een mondkapje een kleine, goedkope maatregel is en veel gemakkelijker dan quarantaine of afstand houden."

Weerzin

Toch is er in Nederland veel weerzin tegen de mondkapjes. Dat heeft volgens experts vooral met het wisselende beleid te maken. Lange tijd hield Jaap van Dissel van het RIVM vol dat mondkapjes geen nut hadden, terwijl overal in de wereld wetenschappers daar anders over dachten.

Toen werd het, veel later dan elders, toch ingevoerd, maar waren Nederlanders er inmiddels van overtuigd dat het weinig effect zou hebben. We raakten er uiteindelijk toch aangewend, maar daarna werd het weer afgeschaft.

Nu mensen opnieuw verplichten een mondkapje te dragen, wordt lastig. Het is reden geweest voor veel Europese landen om het verplicht te laten in publieke ruimtes. In landen als Spanje of Frankrijk is het al heel lang normaal en is er dus ook allang geen rumoer meer over.