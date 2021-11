Voor kinderen smaken broccoli en spruitjes naar rottend vlees

Kinderen vinden spruitjes, maar ook broccoli en bloemkool, vaak ronduit smerig. Dat heeft een reden: door een chemische reactie in hun mond smaken de groenten voor hen echt anders.

Wetenschappers van de universiteit van Sydney ontdekten dat een aantal kinderen een enzym in hun speeksel heeft dat ook in onder meer broccoli en spruitjes zit. Wanneer zij een hap nemen van zo'n groente zorgen de enzymen voor een chemische reactie waarbij s-methyl-cysteine-sulfoxide vrijkomt, wat een zwavelachtige geur en bittere smaak afgeeft.

“De stof is oké in kleine doses, maar als hij dominant wordt, heeft hij echt een rottende zwavelgeur”, zegt onderzoeker Damian Frank tegen de wetenschappelijke website Live Science. Hij vergelijkt de geur met rottend vlees.

Sommige volwassenen hebben ook meer van het enzym in hun speeksel en zullen dus de groente op latere leeftijd nog steeds smerig vinden. De aanwezigheid van het enzym is deels erfelijk dus aardige kans dat wanneer je zelf niet van bloemkool of spruitjes houdt, je kinderen er ook een afkeer van hebben.