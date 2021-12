Zo weet je of je verslaafd bent aan Netflix

We kijken allemaal weleens te lang door als het spannend is. Dat is het grote voordeel van Netflix: er komt geen eind aan. Maar wanneer is het té veel?

Professor Mark Griffiths van de Nottingham Trent University, legt op het Britse platform The Conversation uit wanneer er sprake is van een bingewatch-verslaving. Volgens de expert, die onderzoek doet naar gedragsverslaving zijn er zes factoren belangrijk. “Als we die toepassen op bingewatchen, dan is de eerste pijler dat bingewatchen het belangrijkste in iemands leven is. Ten tweede doe je aan bingewatching om je gemoed te veranderen: om je op de korte termijn beter te voelen of om tijdelijk te ontsnappen aan iets negatiefs in je leven.”

Derde aspect is dat het Netflixen negatieve gevolgen heeft voor de rest van je leven, zoals werk of relatie. “Een vierde belangrijke aanwijzing is dat het aantal uren dat je dagelijks bingewatcht de afgelopen tijd aanzienlijk is toegenomen.” Ten vijfde mogen de alarmbellen afgaan als je ontwenningsverschijnselen hebt wanneer je stopt en als laatste is het een red flag wanneer je probeert te stoppen maar steeds terugvalt. “Zijn er maar enkele signalen van toepassing op jou, dan vertoon je mogelijk problematisch gedrag, maar ben je niet verslaafd,” aldus de professor.

Onderzoekers die de mate van verslaving onderzochten bij een groep van meer dan 600 bingewatchers concluderen dat er ook een link is met angst en depressie. “Hoe angstiger en depressiever, hoe problematischer het bingewatch-gedrag.”