Groenten beschermen toch niet tegen hart- en vaatziekten: waartegen wel?

Lang werd gedacht dat groenten beschermend werken tegen hart- en vaatziekten, maar volgens nieuw onderzoek is dat niet zo. Dat neemt niet weg dat groente en fruit erg gezond zijn.

De onderzoekers bekeken data uit de bekende UK Biobank van bijna 400.000 Britten. Van hen leed 4,5 procent aan hart- en vaatziekten. Ze vergeleken hun dagelijkse consumptie van ongekookte en gekookte groenten met eventuele ziekenhuisopnames, hartaanvallen en beroertes. De conclusie: de groenteconsumptie had geen effect.

Dat is verrassend omdat eerdere studies wel stelden dat groenten de kans op hart- en vaatziekten verlagen. Vermoedelijk is daarin onvoldoende gecorrigeerd voor andere leefstijlfactoren. “Wat we ontdekten, was dat mensen die meer groente aten, beter opgeleid en meer fysiek actief waren, een hogere sociaaleconomische status hadden, een lager BMI en minder vaak rookten,” somt onderzoeker Qi Feng op in gesprek met Scientias.nl. “Al deze factoren beschermen tegen hart- en vaatziekten. Om het ‘pure’ effect van groente-inname af te bakenen, moeten deze dus buiten beschouwing worden gelaten.”

Laat het geen reden zijn om minder groenten te eten. “Ze zijn nog steeds een heel belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon,” onderstreept Feng. “Groenten zijn een belangrijke bron van voedingsvezels, die kunnen helpen om af te vallen en een gezond gewicht te behouden.” Ook beschermen ze tegen andere ernstige ziektes, zoals sommige vormen van kanker.