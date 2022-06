Paus zocht vredesovereenkomst met nazi-prins gestuurd door Hitler

Tussen 1939 en 1941 heeft Paus Pius XII gesprekken onderhandeld met Prinz Philipp van Hessen, familie van de Engelse koninklijke familie en fanatiek nazi. Hitler wilde graag dat de paus ophield zich negatief te uiten over het fascisme, de Paus wilde dat katholieken in Duitsland niets zou overkomen.

Dat blijkt uit archiefmateriaal dat 80 jaar lang door het Vaticaan verborgen was, schrijft The Times.

"Buiten Hitlers dagelijkse kring was Philipp een van de mensen die hem het dichtst bij stond", zegt de Amerikaanse historicus David Kertzer, die de documenten ontdekte en zijn bevindingen deze maand zal publiceren in een boek, The Pope at War.

Kerchers ontdekking van de onderhandeling met Hitler geeft een fascinerend nieuw inzicht in Pius' volgzame houding ten opzichte van nazi-Duitsland.