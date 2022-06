Deze ‘superwormen’ eten piepschuim: oplossing voor industriële recycling?

Australische wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop keverlarven piepschuim afbreken. Hun enzymen zijn mogelijk toepasbaar bij industriële recyclingprocessen.

De larven van de keversoort Zophobas morio kunnen iets uitzonderlijks. Deze 'superwormen' lusten polystereen, oftewel piepschuim. Dat de keverlarven kunnen overleven op piepschuim werd een aantal jaar geleden ontdekt door middelbare schoolleerlingen uit de Filipijnen. Sindsdien zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar dit fenomeen.

De Australische onderzoekers van de Universiteit van Queensland, wier studie in vakblad Microbial Genomics verscheen, richtten zich vooral op de wijze waarop de lange polymeerketens in de worm worden omgezet in bruikbare energie.

Als duidelijk is hoe dit proces in zijn werk gaat, kan dit hopelijk op grote schaal worden ingezet. Enzymen die de larven gebruiken, zouden wel eens de sleutel tot het succes kunnen zijn.

Milieubiotechnoloog Mark van Loosdrecht, hoogleraar aan de TU Delft noemt het Australische project een 'solide studie', maar heeft wel enkele kanttekeningen. Uit het onderzoek komt niet naar voren hoe de worm deze lange molecuulketens precies opknipt.

In de Volkskrant zegt hij hierover: “Ik vermoed dat dat eerder een fysisch-chemisch proces is, en niet iets bacterieels. Heel simpel gezegd: evolutie werkt vrij goed. Als het voor een bacterie eenvoudig was om lange polymeerketens om te zetten naar bruikbare moleculen, dan zouden we dat wel vaker zien gebeuren.”

De beestjes overleven op piepschuim, maar floreren doen ze niet. Een controlegroep groeide sneller. Het lijkt er dus op dat ze liever een appel eten dan een stuk piepschuim. Van Loosdrecht is voorzichtig over de toepasbaarheid van de techniek in de komende jaren. “Dit onderzoek is nog ver verwijderd van een praktische toepassing.”

Hier zie je hoe de larven aan een blokje piepschuim knabbelen: