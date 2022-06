Studie: smartwatch kan corona opsporen dagen voor eerste symptomen

Steeds meer mensen monitoren hun temperatuur, hartslag en ademhaling met een gezondheidstracker of smartwatch. Volgens een nieuwe studie kunnen deze data samen met een algoritme Covid-19 vaststellen nog voor de eerste symptomen optreden. Daarover schrijft The Guardian.

"Draagbare sensortechnologie kan Covid-19 detecteren in de presymptomatische periode," concluderen onderzoekers in hun paper die in wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open verscheen. De ontdekking kan leiden tot aangepaste trackers die op basis van fysiologische veranderingen corona kunnen opsporen. Zo worden mensen tijdig gewaarschuwd en kunnen ze zelf voorkomen dat ze het virus verspreiden.

De onderzoekers van onder meer de Zwitserse universiteit van Basel en het Imperial College London testten een Ava-armband, een vruchtbaarheidstracker die mensen dragen om de beste tijd vast te stellen om zwanger te worden. De armband monitort ademhalingstempo, hartslag, hartslagvariabiliteit (het verschil in tijd tussen hartslagen), de temperatuur van de pols en de bloedsomloop.

Goedkope methode

Bijna 1200 mensen van maximaal 51 jaar oud werden vanaf het begin van de pandemie tot april 2021 gevolgd. 's Nachts droegen ze de Ava-armband. De data werden gesynchroniseerd met een app waarin mensen onder meer alcohol- en medicijngebruik bijhielden alsmede mogelijke coronasymptomen zoals koorts. Ondertussen deden de deelnemers regelmatig een coronatest. Bij 127 mensen werd corona vastgesteld, van wie er 66 de armband minstens 29 dagen achter elkaar droegen.

De onderzoekers vonden significante veranderingen in het lichaam gedurende de incubatietijd van het virus, dus toen er nog geen symptomen waren. Het algoritme in combinatie met de gezondheidstracker wist in twee derde van de gevallen al twee dagen voor de eerste symptomen juist te voorspellen wie corona had.

"Draagbare sensortechnologie is een gemakkelijke en goedkope methode voor mensen om zelf hun gezondheid te monitoren tijdens de pandemie. Ons onderzoek toont aan dat gecombineerd met kunstmatige intelligentie deze trackers corona eerder op kunnen sporen en zo de verspreiding van het virus kunnen tegengaan," aldus de onderzoekers.

Het algoritme en de gezondheidstracker worden nu getest in een veel grotere groep van 20.000 mensen in Nederland.