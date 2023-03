Griep of COVID? Nieuwe sensor weet het 10 seconden

Voel je je niet goed? Een nieuwe sensor kan in slechts 10 seconden het verschil zien tussen een geval van griep of COVID-19. Onderzoekers zeggen dat het onderscheid kan maken tussen verschillende virusstammen en infecties in ongeveer de tijd die nodig is om te niezen. Het apparaat detecteert hun aanwezigheid ook op veel lagere niveaus en veel sneller dan conventionele tests.

Slechts een vierkante centimeter groot, het belangrijkste onderdeel is een klein nanomateriaal dat niet dikker is dan een atoom. Symptomen van zowel griep als COVID overlappen elkaar aanzienlijk, waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn, leggen onderzoekers uit.

Als beide virussen samen circuleren, zoals eerder deze winter, zou het enorm nuttig zijn om een ​​sensor te hebben die tegelijkertijd kan detecteren of je COVID, griep, geen van bovenstaande of beide hebt”, zegt projectleider Dr. Deji Akinwande in een persbericht .