Zo lang duurt het echt om een nieuwe gewoonte aan te leren

Het zou maar drie weken duren voor je nieuwe gewoonte routine is geworden, schreef plastisch chirurg Maxwell Maltz al in 1960. Door zijn immens populaire boek ging dit idee zijn eigen leven leiden. Maar er klopt niets van.

Het cijfer is gebaseerd op observaties van Maltz over hoe lang het duurde voor zijn patiënten om aan hun nieuwe gezicht te wennen. Hoewel dit weinig te maken heeft met gedragsverandering zijn er nog steeds veel mensen die geloven dat het mogelijk is om in een paar weken tijd een fanatieke hardloper te worden of de chocolade volledig af te zweren.

Sporten en handenwassen

Amerikaanse onderzoekers maken korte metten met die belofte. Ze gebruikten data van 30.000 sportschoolbezoekers die 12 miljoen keer gingen sporten in vier jaar tijd. Ook keken ze naar gegevens van 3000 ziekenhuismedewerkers die hun handen 40 miljoen keer wasten in bijna honderd diensten.

Met behulp van machinelearning konden ze achterhalen hoe lang het duurde voor het gedrag van mensen voorspelbaar - en daarmee dus een gewoonte - werd. Het antwoord? Dat verschilt sterk per gewoonte. Voor je gang naar de sportschool routine is, ben je lang bezig, gemiddeld rond de zes maanden. Het aanleren van handen wassen lukt al binnen enkele weken.

Geen magisch getal

"In tegenstelling tot wat veel mensen denken is er geen magisch getal voor hoe lang het duurt om een gewoonte te ontwikkelen. Het duurt maanden voor je op reguliere basis naar de sportschool gaat, terwijl handenwassen al binnen een paar weken normaal was", schrijven de onderzoekers.

Voor de sporters bleek het belangrijk om zowel flexibel als consistent te zijn: het maakte niet zoveel uit op welke dagen ze de sportschool bezochten, als ze maar bleven gaan. Waren ze lang niet geweest dan was de kans klein dat ze nog terugkeerden. Twee derde van de sporters ging overigens wel op vaste dagen, waarbij vooral maandag en dinsdag populair waren. In totaal duurde het aanleren van de nieuwe gewoonte vier tot zeven maanden, ruim twee keer zo lang als eerder onderzoek aantoonde.

Grote verschillen

Want het is natuurlijk niet de eerste studie sinds 1960 die kijkt naar hoe lang het duurt om een gewoonte aan te leren. In 2009 concludeerden onderzoekers nog dat het ongeveer twee maanden kostte voordat mensen een dagelijkse gewoonte hadden aangeleerd, zoals ontbijten. Maar de verschillen waren enorm bij de 96 vrijwilligers. Sommigen hadden de gewoonte in achttien dagen aangeleerd, terwijl anderen er 254 dagen over deden.

Het grote verschil met eerdere studies is dat nu de resultaten niet zijn gebaseerd op vragenlijsten, die deelnemers zelf invullen, maar op keiharde data: de sporters scanden iedere keer dat ze de sportschool bezochten hun pas en de ziekenhuismedewerkers moesten ook steeds hun ID-kaart scannen voor ze hun handen wasten.