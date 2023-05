Lichtpuntje voor mensen met Alzheimer

Een nieuw medicijn dat Alzheimer vertraagt lijkt te werken. Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat mensen die in het beginstadium van de ziekte zitten met dit middel minder snel achteruitgaan. „Dit biedt hoop. Hiermee wordt het denkbaar dat de ziekte van Alzheimer ooit te genezen zal zijn.”

Donanemab is wereldwijd onderzocht onder een kleine 1200 patiënten met beginnende alzheimer, onder wie 22 Nederlanders. Bij hen werd 1,5 jaar lang iedere maand het middel ingebracht via een infuus. Nu blijkt volgens de Amerikaanse farmaceut Lilly dat het medicijn de cognitieve achteruitgang van deelnemers remde met 35%. Bijna de helft van de patiënten die het gebruikten verslechterde een jaar lang niet.

„Dat is echt een substantieel verschil”, zegt Niels Prins, directeur van het Brain Research Center in De Telegraaf. „En dat maakt me enthousiast.” Ook Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, is blij. „Het wetenschappelijk bewijs stapelt zich steeds verder op dat deze aanpak om alzheimer te behandelen, werkt. En dat biedt hoop.”

Als alles meezit, is Donanemab over enkele jaren in Nederland beschikbaar. Eerst moet er goedkeuring volgen van het Europees Geneesmiddelenbureau. Vervolgens moet het Zorginstituut er een prijskaartje aan hangen.