De Invloed van je familiegeschiedenis op dementie

Misschien ben je bezorgd omdat je moeder en oma dement werden op hiun oude dag. Helaas is die bezorgdheid niet helemaal onterecht.

Het hangt er onder meer van af wat voor soort dementie je moeder en oma hadden of hebben, Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen die voornamelijk het geheugen, het denken en het gedrag beïnvloeden. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer . Maar er zijn ook andere vormen zoals vasculaire dementie en frontotemporale dementie.

Dementie kan erfelijk zijn, maar het hangt af van het type dementie. Erfelijkheid speelt in verschillende mate een rol bij verschillende vormen van dementie.

Ziekte van Alzheimer: Bij de meeste gevallen van de ziekte van Alzheimer is er geen sterke erfelijke component. Echter, een klein percentage van de gevallen, vooral die welke op jongere leeftijd beginnen (vóór de leeftijd van 65 jaar), kan erfelijk zijn. Dit staat bekend als familiaire Alzheimer en wordt veroorzaakt door mutaties in specifieke genen.

Vasculaire dementie: Deze vorm van dementie heeft over het algemeen geen sterke genetische basis. Risicofactoren zoals hoge bloeddruk en diabetes, die wel in families kunnen voorkomen, spelen een grotere rol.

Frontotemporale dementie (FTD): Dit type dementie heeft een hogere erfelijke component. Tot 40% van de gevallen kan een genetische oorzaak hebben.

Hoe wordt dementie doorgegeven?

Dementie kan worden doorgegeven door mutaties in bepaalde genen. Als iemand een erfelijke vorm van dementie heeft, is er een kans dat hij of zij deze genen aan zijn of haar kinderen doorgeeft. Bij familiaire Alzheimer, bijvoorbeeld, kunnen genetische tests helpen om vast te stellen of iemand de mutaties heeft die met deze ziekte geassocieerd zijn.

Kunnen we iets doen om ons risico te verlagen?

Hoewel we onze genen niet kunnen veranderen, zijn er wel manieren om het risico op het ontwikkelen van dementie te verlagen:

Gezonde levensstijl: Een dieet rijk aan groenten, fruit en volle granen kan helpen.

Lichaamsbeweging: Regelmatige fysieke activiteit is gunstig voor de gezondheid van de hersenen.

Mentale stimulatie: Activiteiten zoals lezen, puzzelen en leren kunnen de hersenen actief en gezond houden.

