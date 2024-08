Professor geeft tips om dementie te voorkomen: "Wat goed is voor ons hart is ook goed voor de hersenen"

Wereldwijd zijn er nu meer dan 50 miljoen mensen met dementie . Over dertig jaar kunnen het er drie keer zoveel zijn. Toch wordt er nog veel te weinig onderzoek naar gedaan, vindt professor Bart De Strooper (62) van de KU Leuven.

"Voor kanker, aids en covid is er dankzij de maatschappelijke druk een behandeling of vaccin gevonden," vertelt De Strooper, die onderzoek doet naar dementie, tegen HLN. "Door het gevoel van urgentie en de nodige fondsen hebben onderzoekers in drie jaar tijd evenveel kennis over covid weten te verzamelen als wij in honderd jaar alzheimer-research. Met voldoende steun zouden we met reuzensprongen vooruit kunnen gaan, en uiteindelijk een medicijn kunnen ontwikkelen.”

Tijd voor actie

De Strooper vindt het raar dat dementie geaccepteerd lijkt te worden. “Waarom hebben we leren leven met deze ziekte? Vanwaar die houding: we zullen proberen er het beste van te maken? Zouden we op een afdeling oncologie hetzelfde tolereren als in onze rusthuizen? Zouden we ons gewoon kunnen neerleggen bij kanker, een ziekte die vandaag minder mensen treft en in de toekomst ook minder fors zal toenemen?”

Preventie

Vooralsnog kunnen we alleen een klein beetje doen aan preventie om dementie te voorkomen. “Er zijn aanwijzingen dat we onze hersenfuncties beter beschermen door lichaamsbeweging op latere leeftijd. We weten dat beweging, ons gewicht en onze gezondheid in het algemeen een goed effect hebben op ons hart. De logica zegt mij dat dat voor onze hersenen niet anders is. De hersenen zijn een orgaan, zoals alle andere. En het is het orgaan dat de meeste zuurstof gebruikt. Dus alles wat goed is voor ons hart, is dat ook voor onze hersenen.”

Stimuleer je zintuigen

Verder adviseert de professor contact met anderen. “Stimuleer alles wat met je ‘perceptie’ te maken heeft – met je zicht, gehoor, smaak en tast. Liefst in contact met anderen. Menselijke interacties stimuleren onze hersenen, op manieren die we nog niet begrijpen. Dat is niet onlogisch, evolutionair gezien zijn onze hersenen gevormd met het oog op intermenselijke interactie. We willen zien wat anderen denken, wat ze doen, hoe ze reageren. Dus als aangeraden wordt om bezig te blijven, zou ik zeggen: vul geen sudoku in, waarmee het sociale aspect verloren gaat, maar ga kaarten met anderen.”