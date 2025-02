Dit is iets heel simpels dat we allemaal kunnen doen om de kans op dementie te verkleinen

Gezond eten en genoeg bewegen is altijd goed, ook om het risico op alzheimer te verminderen. Maar er is nog iets veel simpelers dat je kan beschermen tegen de ziekte: diepe slaap.

In hun studie uit 2023 onder 62 oudere, cognitief gezonde volwassenen ontdekten onderzoekers van de University of California (UC) Berkeley, Stanford University en UC Irvine in de VS dat mensen met hersenveranderingen die geassocieerd worden met Alzheimer beter presteerden op geheugenfunctietests naarmate ze meer diepe slaap kregen.

Dit was ongeacht opleiding en lichamelijke activiteit, twee factoren samen met sociale contacten waarvan bekend is dat ze bijdragen aan cognitieve veerkracht op oudere leeftijd.

Degenen met vergelijkbare Alzheimer gerelateerde veranderingen die niet zoveel diepe slaap kregen, deden het niet zo goed op dezelfde tests.

De studie toont dus aan dat een royale hoeveelheid diepe slaap zou kunnen helpen bij het ondersteunen van de achteruitgang van het geheugen die optreedt wanneer dementie begint.

Een reddingsboot

“Zie diepe slaap bijna als een reddingsboot die het geheugen drijvende houdt, in plaats van dat het geheugen wordt meegesleurd door de ziekte van Alzheimer”, zegt neurowetenschapper Matthew Walker van de Universiteit van Californië (UC) Berkeley.

“Dit is vooral goed nieuws omdat we er iets aan kunnen doen. Er zijn manieren waarop we de slaap kunnen verbeteren, zelfs bij oudere volwassenen.” Het onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek waarin een opeenhoping van amyloïde-bèta-eiwitten werd gevonden in de hersenen van mensen met een verstoorde slaap.

Maar slecht slapen is zowel een risicofactor voor als een symptoom van de ziekte van Alzheimer, waardoor het lastig is om oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Op dezelfde manier zijn amyloïde-bèta-eiwitten misschien alleen een teken van de ziekte van Alzheimer, niet de hoofdoorzaak.

Toch wordt de hoeveelheid van het eiwit vaak gebruikt als een marker voor dementie, omdat onderzoek suggereert dat amyloïde-bèta-eiwit - en een ander eiwit genaamd tau - de hersencellen tientallen jaren voordat de symptomen van de ziekte zich voordoen, kunnen verstoppen.

Eerder onderzoek toonde aan dat aanzienlijke hoeveelheden amyloïde-bèta in de hersenen van oudere volwassenen de diepe slaap - ook wel bekend als de trage slaap zonder snelle oogbewegingen - kan verstoren en het geheugen kan aantasten.

Maar sommige mensen lijken de achteruitgang die gepaard gaat met de ziekte van Alzheimer af te wenden, zelfs wanneer de niveaus van amyloïde-bèta-eiwitten relatief hoog zijn. Om uit te zoeken waarom, volgden Walker en collega's de hersengolven van deelnemers terwijl ze sliepen en vroegen hen de volgende dag een geheugentest te doen.

Bij degenen bij wie de hersenscans vergelijkbare hoge niveaus van beta-amyloïde-afzettingen lieten zien, leek een goede nachtrust een cruciaal verschil te maken in de cognitieve functie.

Bron: Science Alert