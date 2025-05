Jupiter was in zijn jonge jaren maar liefst twee keer zo groot als nu en had een magnetisch veld dat 50 keer sterker was.

Een onderzoeksteam van Caltech en de Universiteit van Michigan deed deze ontdekking door het gedrag van twee kleine maantjes van Jupiter onder de loep te nemen. Deze minuscule hemellichamen, Amalthea en Thebe, draaien net een tikkeltje scheef rond de gasreus. Door deze kleine afwijking in hun baan konden de wetenschappers terugrekenen hoe Jupiter er vroeger uitzag.

En dat plaatje is indrukwekkend: zo'n 3,8 miljoen jaar na het ontstaan van ons zonnestelsel was Jupiter een ware kolos. Met een volume van ruim 2000 keer dat van de aarde en een megasterk magneetveld was de planeet dubbel zo groot als vandaag.

Architect van ons zonnestelsel

Dit is geen kleine ontdekking. Jupiter wordt wel de architect van ons zonnestelsel genoemd, omdat zijn enorme zwaartekracht heeft bepaald waar andere planeten terechtkwamen. Door te begrijpen hoe Jupiter er vroeger uitzag, snappen we ook beter hoe de rest van ons zonnestelsel vorm kreeg.

De wetenschappers hoefden voor dit onderzoek niet te gokken. In plaats van theoretische modellen te gebruiken, keken ze naar harde feiten: met de meetbare bewegingen van Jupiter's maantjes en de natuurkundige wetten die bepalen hoe snel een planeet draait, kan je heel nauwkeurig terugrekenen.