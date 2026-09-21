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Weerbaar zijn is geen aangeboren talent, zo train je het zelf

psychologie
door Nina van der Linden
maandag, 21 september 2026 om 10:38
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Ken je dat gevoel dat sommige mensen alles van zich af laten glijden, terwijl jij bij de kleinste tegenslag al bent overdonderd? Je zou denken dat weerbaarheid iets is waarmee je geboren wordt: je hebt het of je hebt het niet.
Maar volgens experts is dat een hardnekkig misverstand. Veerkracht is iets wat je stap voor stap kunt opbouwen.

Waarom het geen vaste karaktertrek is

Veel mensen denken dat je van nature veerkrachtig bent of niet. Niets is minder waar, zegt therapeut ShaQuan Read. Volgens haar wordt weerbaarheid bepaald door een combinatie van interne factoren, zoals je gezondheid en persoonlijkheid; en externe factoren, zoals je jeugd en de steun om je heen.
Moeite hebben met alle stressfactoren van deze tijd is geen persoonlijk falen
Met andere woorden: hoe veerkrachtig je bent, kan door de jaren heen flink verschuiven, afhankelijk van je gezondheid, omgeving en levensstijl.

Tip 1: geef je emoties een naam

Het klinkt misschien kinderachtig, maar je emoties benoemen helpt je om weer grip te krijgen en gerichter naar een oplossing toe te werken. Read gebruikt hiervoor de C.A.L.M.-methode: kom terug bij je lichaam, erken wat waar is, verlaag de druk en zoek verbinding op.
"Het is een manier om de vicieuze cirkel van uitputting te doorbreken voordat je volledig dichtklapt of instort. In plaats van je erdoorheen te bijten, geef je je zenuwstelsel een duidelijke, herhaalbare uitweg", legt ze uit.
Moeite hebben met alle stressfactoren van deze tijd is geen persoonlijk falen

Tip 2: hulpbronnen opbouwen

De meest veerkrachtige mensen bouwen steunbronnen op nog voordat de crisis toeslaat. Denk aan mensen bij wie je terechtkunt, maar ook aan plekken, herinneringen of gewoontes die je rust geven. "Het gaat erom dat je vooraf weet wat je triggers zijn en wie of wat je echt helpt om je stabiel te voelen", aldus Read. "Een zenuwstelsel dat in de overlevingsstand staat, kan namelijk niet betrouwbaar problemen oplossen op het moment zelf."

Tip 3: houd je eigen energie in de gaten

Veel mensen plannen hun week rond deadlines, zonder rekening te houden met hun eigen ritme. Wie zijn eigen patronen kent, kan zichzelf op tijd rust gunnen; in plaats van pas nadat de accu leeg is. Read: "Als je je eigen systeem in kaart brengt, bouw je herstel in voordat je instort, niet erna."

Tip 4: durf om hulp te vragen

Een van de meest veerkrachtige dingen die je kunt doen, is om hulp vragen. Leunen op anderen is geen zwakte, maar juist een vorm van overleven en kracht. "Omdat weerbaarheid ook door externe factoren wordt bepaald, gaat het niet alleen om mindset", zegt Read. "Moeite hebben met alle stressfactoren van deze tijd is geen persoonlijk falen. Het betekent dat je om steun mag vragen, een gemeenschap om je heen mag bouwen en mag onthouden dat we dit niet alleen hoeven te doen."
Bron: Vice

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