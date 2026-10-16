De garage stuurt een hogere rekening dan je dacht. Hoe moet je de maand nu doorkomen? Je laat de bank-app maar een aantal dagen dicht.
Zulke geldzorgen kosten denkkracht. In een veelgeciteerd onderzoek
uit 2013 scoorden mensen met geldzorgen op denktests zo laag als na een
nacht zonder slaap. Psycholoog Maarit Lassander zet op Psychology Today
op een rij wat dat met je doet.
Een
grote rekening drukt je score als een nacht zonder slaap
Econoom Anandi Mani (University of Warwick), Princeton-psycholoog
Eldar Shafir en collega’s publiceerden het onderzoek in 2013 in het
vakblad Science. Ze lieten zo’n 400 bezoekers van een winkelcentrum in
New Jersey nadenken over een onverwachte autoreparatie van 150 of 1500
dollar, omgerekend zo’n 135 of 1345 euro. Ondertussen maakten de
deelnemers denk- en intelligentietests.
Bij de kleine rekening scoorden lage en hoge inkomens even goed. Bij
de grote rekening zakten de lagere inkomens flink terug, de hogere niet.
Gemiddeld kwam die daling overeen met 13 IQ-punten of een hele nacht
zonder slaap, schrijft Princeton. Dat is een vergelijking om het effect
voor te stellen.
“Het gaat niet om een arm mens zijn, het gaat om leven in armoede”,
zegt Shafir in het persbericht.
Vlak voor de
oogst scoren dezelfde boeren slechter
Om te zien of het aan de mensen lag of aan hun situatie, testten de
onderzoekers ook 464 suikerrietboeren in India. Zij verdienen minstens
60 procent van hun inkomen met één oogst per jaar. Vlak daarvoor zijn ze
krap bij kas. Na de oogst scoorden dezelfde boeren beter op de
tests.
Je lijf
behandelt een lege rekening als gevaar
“Financiële dreiging zet dezelfde lichamelijke stressreactie in gang
als fysiek gevaar”, schrijft Lassander. Sla je de bank-app over, dan
voel je meteen opluchting. Die opluchting maakt het waarschijnlijker dat
je de volgende keer weer uitstelt.
Piekeren voelt als verantwoordelijkheid nemen, maar verandert vaak
niets. Een kleine handeling helpt wel, schrijft ze.
“Het gaat niet om een arm mens zijn, het gaat om leven in armoede.”
Nederlandse
onderzoekers: geldstress maakt je blik korter
Gedragswetenschapper Mirre Stallen van de Universiteit Leiden en de
Hogeschool van Amsterdam onderzoekt wat geldstress met je hersenen doet.
Hersengebieden voor doelen op de lange termijn werken bij geldstress
minder hard, zei ze in 2024 tegen de Belgische krant De Morgen. Je zet
dan minder snel geld
opzij voor een kapotte koelkast en bent gevoeliger
voor aankopen
waar je nu blij van wordt
.
Onderzoekers van onder meer de Universiteit Leiden schreven het in
2024 zo op, in een rapport voor het ministerie van Sociale Zaken: “Door
aanhoudende geldstress verschuift de aandacht van mensen naar een focus
op korte termijn problemen.”
Dat raakt veel huishoudens. In juni meldde het Nibud dat 38 procent
moeilijk rondkomt, tegen 32 procent twee jaar eerder. Bijna een kwart
heeft minder dan 1000 euro spaargeld.
Het bewijs is minder
hard dan het klinkt
Het onderzoek uit 2013 wordt veel aangehaald, maar staat ook ter
discussie. In 2021 herhaalden Amerikaanse onderzoekers rond Leif Nelson
en Don Moore (University of California, Berkeley) twintig studies uit
dit vakgebied met grotere groepen, ook werk van Mani en collega’s. Ze
vonden in het vakblad PNAS “enkele sterke successen en andere
onmiskenbare mislukkingen”. Hoe groot het effect van geldzorgen op je
denkvermogen precies is, staat daarmee niet vast.
“Financiële dreiging zet dezelfde lichamelijke stressreactie in gang als fysiek gevaar.”
Zo haal je de druk eraf
Lassander geeft een paar tips:
- Kijk kort en op een vast moment. Een paar minuten
per week in je bank-app werkt beter dan het wekenlang ontwijken.
- Maak van een zorg één stap. Ligt er een rekening
die je niet in één keer kunt betalen, vraag dan om een
betalingsregeling.
- Bouw een kleine buffer op. Ook een klein bedrag
achter de hand haalt de druk van een onverwachte rekening af. Een buffer
hoort bij de geldgewoontes
van je ouders die weer lonen.
- Zoek hulp. Praat met een schuldhulpverlener, een
coach of iemand die je vertrouwt. Bij Geldfit doe je in twee minuten een
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