Wetenschappers lanceren relatietest voor Valentijnsdag: 7 vragen die alles vertellen

Een snelle scan van je relatie maken? Zweedse wetenschappers komen precies op tijd voor Valentijnsdag met een handig instrument: de Valentine's Scale. Deze nieuwe wetenschappelijke vragenlijst geeft in zeven simpele vragen inzicht in de kwaliteit van je liefdesrelatie.

Het nieuwe meetinstrument, ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Stockholm, richt zich op belangrijke aspecten zoals emotionele verbinding en vertrouwen. Uit onderzoek onder meer dan 1.300 deelnemers blijkt dat de test betrouwbare resultaten oplevert op lange termijn.

Waar bestaande relatietesten vaak lang en ingewikkeld zijn, maakt deze schaal het mogelijk om snel een beeld te krijgen van de relatiekwaliteit. De test is bovendien gratis beschikbaar, in tegenstelling tot veel andere instrumenten die alleen door professionals gebruikt kunnen worden.

Ook geschikt voor therapeuten

De Valentine's Scale is niet alleen interessant voor stellen zelf. Ook relatietherapeuten kunnen de test gebruiken om vooruitgang te meten tijdens counseling. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de testresultaten samenhangen met algemeen welzijn: een goede score hangt samen met minder angst- en depressieklachten.

Bij de test krijgen deelnemers na afloop concrete tips om hun relatie te versterken. De onderzoekers benadrukken wel dat de uitslag niet gezien moet worden als een definitief oordeel. Het doel is juist om een gesprek op gang te brengen tussen partners.

Gratis te gebruiken

"Deze schaal maakt het mogelijk om snel en efficiënt een idee te krijgen van hoe een relatie ervoor staat, zonder lange en ingewikkelde interviews of vragenlijsten. De schaal kan zelfs worden gebruikt tijdens relatietherapie om de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen”, legt hoofdonderzoeker Per Carlbring uit.

Wie nieuwsgierig is geworden kan de test gratis nemen op valentinskalan.se/eng/. Een mooi moment om dit samen te doen is natuurlijk tijdens Valentijnsdag, al benadrukken de onderzoekers dat elke dag geschikt is om te werken aan je relatie.

Bron: Eurekalert