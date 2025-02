Kabinet is op een haar na dood. De PVV-fractie wil geen komma veranderen aan asielwet

De PVV-fractie heeft unaniem besloten "geen enkele wijziging" van de asielwetten van minister Marjolein Faber te accepteren, zegt partijleider Geert Wilders dinsdag. Als andere partijen die toch willen aanpassen, "dan is het voorbij met dit kabinet".

En andere partijen willen dingen veranderen. Niet de BBB, die is het helemaal eens met de PVV. Maar de VVD heeft al aangegeven dat minimaal beter moet worden uitgelegd waarom de asielwetten nut hebben. De Raad van Staten schreef in een advies te betwijfelen over de wetten de instroom van asielzoekers zal bewerkstelligen. Volgens VVD-leider Yesilgoz moet dat dus beteer worden uitgelegd.

NSC is zeker niet van plan te tekenen bij het kruisje. Het wachten is nu op het moment van de asielwetten in het kabinet op de agenda komen. Vermoedelijk is dat volgende week vrijdag