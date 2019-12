Jules Deelder wordt op 31 december begraven

Jules Deelder wordt op 31 december in besloten kring begraven. Dat bevestigt de manager van de donderdag overleden Rotterdamse dichter en nachtburgemeester, die donderdag op 75-jarige leeftijd overleed, aan RTV Rijnmond.

De familie zou ook een openbare herdenking voor Deelder in De Doelen overwegen. Maar daar is nog geen definitief besluit over genomen. Het management was vrijdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

In het stadhuis in Rotterdam ligt vanaf maandag een condoleanceregister voor Deelder. Mensen kunnen tot en met 31 december een boodschap achterlaten.